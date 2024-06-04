Сенатор от Белгородской области Савченко досрочно сложил полномочия

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Сенатор от Белгородской области Евгений Савченко принял решение уйти с поста. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

"Он все силы отдал государству, теперь (намерен заниматься) здоровьем, отдыхом, развитием личностного потенциала", – цитирует его РИА Новости.

Полномочия Савченко должны были истечь в сентябре 2025 года.

Ранее о решении прекратить собственные полномочия заявил глава Иванова Владимир Шарыпов. Он выполнял функции главы города с 2016 года. О причинах такого решения Шарыпова не сообщалось.

До этого Андрея Турчака назначили на должность временно исполняющего обязанности главы Республики Алтай. Этим же указом Владимир Путин принял отставку Олега Хорохордина с поста главы республики. Документ вступил в силу 4 июня.