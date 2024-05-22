Пресс-секретарь Сергея Шойгу Россияна Марковская покинула свой пост

Фото: instagram.com(признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/_rossiyana_

Россияна Марковская решила покинуть пост пресс-секретаря экс-министра обороны – секретаря Совбеза России Сергея Шойгу. Об этом она заявила на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

"Перехожу на другую должность. Почти семь лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью", – сказала Марковская.

Марковская была назначена пресс-секретарем министра обороны в ноябре 2017 года. До этого она работала корреспондентом и ведущей на ГТРК "Владивосток", телеканалах "Звезда" и РЕН ТВ.

12 мая Владимир Путин назначил Сергея Шойгу, который ранее занимал должность министра обороны РФ 12 лет, секретарем Совбеза России и заместителем главы государства в Военно-промышленной комиссии и куратором работы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Место Шойгу занял Андрей Белоусов.