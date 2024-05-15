Путин заявил, что Шойгу внесет вклад в координацию работ силовых ведомств

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Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу внесет свой вклад в координацию работ силовых ведомств. Об этом заявил Владимир Путин во время совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Российский президент уточнил, что Шойгу будет заниматься работой в рамках ОПК, работать с инопартнерами России по выполнению контрактных обязательств по поставкам вооружений партнерам РФ в зарубежные страны. Путин подчеркнул, что Шойгу, как никто другой, знает потребности Вооруженных сил страны.

Ранее сообщалось, что Андрей Белоусов занял пост министра обороны России, соответствующий указ подписал российский лидер. Также Сергей Нарышкин назначен директором СВР, Александр Бортников – директором ФСБ, Дмитрий Кочнев – директором ФСО, Виктор Золотой – главой Росгвардии.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что в Кремле не видят риска дезорганизации управлениям войсками в связи с кадровыми перестановками и задержаниями некоторых руководителей Минобороны России.