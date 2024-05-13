Политолог Живов: Белоусов будет бороться с бюрократией в Минобороны РФ

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Кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов в случае назначения должен будет избавить ведомство от излишней бюрократии. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил политолог и публицист Алексей Живов.

Эксперт отметил, что его предложение на должность было неожиданным для всех, однако вполне удачным. Биография Белоусова показывает, что он один из тех чиновников, за спиной которых нет коррупционных скандалов и "скелетов в шкафу", уверен Живов.

"Есть только позитивные отзывы о том, что этот человек – патриот-государственник и сторонник здорового изоляционизма", – оценивает политолог.

По его мнению, в случае назначения перед Белоусовым будут стоять три больших вызова, включая реформы в целях избавления от лишней бюрократии. Затем возможный глава Минобороны может провести цифровизацию ведомства, которая напрашивается во многих отраслях, уверен политолог. Для этого пригодится математическое мышление и управленческие способности Белоусова, уточнил эксперт.

"Очень серьезное образование у Андрея Рэмовича. Он советский математик, кибернетик", – напомнил он.

Третьей задачей, считает Живов, будет снижение военных расходов за счет внедрения инноваций, которые уже есть в армии, но еще "не дошли до широкого потребления". Он напомнил, что Белоусов был одним из немногих, кто говорил об отсутствии необходимости полной мобилизации экономики РФ, так как это бы отразилось на жизни россиян.

Как рассказал зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с RT, для поддержания вооруженных сил РФ на уровне XXI века и обеспечения хода СВО сейчас решается большое количество финансовых и экономических задач.

"Дело в том, что современные конфликты и современная функция обороны гораздо более сложная по задачам, чем это было даже в конце XX века", – объяснил он.

Поэтому, по его словам, очень важно иметь специалиста, который бы взглянул на эту систему не только с точки зрения военного, но и во всем многообразии производственно-хозяйственных связей.

Ранее сам Белоусов заявлял, что необходимо решать вопросы с медобслуживанием участников спецоперации в гражданских поликлиниках, а также бороться с лишней бумажной волокитой. До этого, 12 мая, Владимир Путин предложил кандидатуру Белоусова на пост главы МО РФ. Прежде эту должность занимал Сергей Шойгу.

