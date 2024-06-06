Reuters: РФ отправила военные корабли и самолеты в Карибское море для учений

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия приступила к переброске военных кораблей и самолетов для участия в военных учениях, которые будут проведены в Карибском бассейне в течение ближайших недель. Об этом сообщает Reuters и ряд других западных СМИ, ссылаясь на неких американских чиновников.

Источники утверждают, что эти учения стали частью ответа РФ на оказание помощи Украине со стороны Соединенных Штатов.

"Речь идет о том, чтобы Россия продемонстрировала, что она все еще способна на определенный уровень глобальной демонстрации силы", – отметили собеседники СМИ.

При этом один из источников рассказал, что за счет учений на Карибах власти России стремятся "выбить (США) из колеи", повлияв таким образом на внутреннюю аудиторию.

Западные СМИ сообщают, что российские корабли остановятся на Кубе, а затем в Венесуэле. После завершения учений они якобы будут оставаться в регионе до конца лета, а в осенний период примут участие в еще одних маневрах.

Американские чиновники, общавшиеся с журналистами, подчеркнули, что Вашингтон не рассматривает данные учения как угрозу даже на фоне того, что Россия не направила США соответствующее предупреждение. В Белом доме также не стали остро реагировать на маневры в связи с тем, что Россия направляла свои корабли в Западное полушарие ежегодно в период с 2013 по 2020 год.

Ранее сообщалось, что в рамках встречи с главами мировых информационных агентств на ПМЭФ-2024 Владимир Путин обратил внимание, что Россия считает возможным применить все имеющиеся в ее распоряжении средства в случае возникновения угрозы территориальной целостности и суверенитету государства. Президент выразил надежду на профессиональное отношение всех стран мира к решению вопросов о возможности применения ядерного оружия.

