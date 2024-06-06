Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июня, 20:03

Экономика
Главная / Новости /

Мантуров: параллельный импорт продлят на 2025 год

Параллельный импорт продлят на 2025 год

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Правительство России решило продлить действие параллельного импорта на 2025 год с постепенным сокращением перечня продукции. Об этом на ПМЭФ-2024 заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, передает РИА Новости.

По его словам, по мере выхода российской продукции соответствующего качества и в соответствующих объемах возможности параллельного импорта будут сужаться. Это является осознанным решением, подчеркнул Мантуров.

Ранее в России призвали промаркировать все товары параллельного импорта. С инициативой выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). По ее мнению, в области параллельного импорта есть большое количество контрафактной продукции.

Между тем из списка параллельного импорта могут исключить серверы и системы хранения данных. Запрос на исключение части позиций по вычислительной технике прорабатывал Минпромторг.

Параллельный импорт привел к снижению цен на автозапчасти в России

Читайте также


Сюжет: ПМЭФ-2024
экономика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика