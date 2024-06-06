Мантуров: параллельный импорт продлят на 2025 год

06 июня, 20:03Экономика
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Правительство России решило продлить действие параллельного импорта на 2025 год с постепенным сокращением перечня продукции. Об этом на ПМЭФ-2024 заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, передает РИА Новости.
По его словам, по мере выхода российской продукции соответствующего качества и в соответствующих объемах возможности параллельного импорта будут сужаться. Это является осознанным решением, подчеркнул Мантуров.
Ранее в России призвали промаркировать все товары параллельного импорта. С инициативой выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). По ее мнению, в области параллельного импорта есть большое количество контрафактной продукции.
Между тем из списка параллельного импорта могут исключить серверы и системы хранения данных. Запрос на исключение части позиций по вычислительной технике прорабатывал Минпромторг.
Параллельный импорт привел к снижению цен на автозапчасти в России