Мантуров: параллельный импорт продлят на 2025 год

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Правительство России решило продлить действие параллельного импорта на 2025 год с постепенным сокращением перечня продукции. Об этом на ПМЭФ-2024 заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, передает РИА Новости.

По его словам, по мере выхода российской продукции соответствующего качества и в соответствующих объемах возможности параллельного импорта будут сужаться. Это является осознанным решением, подчеркнул Мантуров.

Ранее в России призвали промаркировать все товары параллельного импорта. С инициативой выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). По ее мнению, в области параллельного импорта есть большое количество контрафактной продукции.

Между тем из списка параллельного импорта могут исключить серверы и системы хранения данных. Запрос на исключение части позиций по вычислительной технике прорабатывал Минпромторг.

