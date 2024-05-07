"Коммерсант": в России появится аналог Lego под названием Rubrick

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В России начнут производить аналог конструктора Lego, сообщает "Коммерсант".

Стартап запустят в партнерстве с топ-менеджером Ozon Олегом Дорожком и "Кинопоиском". Наборы будут продаваться под названием Rubrick.

По словам создателя проекта, предпринимателя Айнара Абдрахманова, появление товара обусловлено соответствующим запросом на рынке. Первую партию Rubrick планируют запустить в продаже не раньше второй половины 2024 года. Серия будет посвящена сериалу "Беспринципные".

В июне 2022 года компания Lego решила покинуть российский рынок. Магазины бренда в России стали работать под названием "Мир кубиков", а Минпромторг включил его продукцию в список параллельного импорта. Приобрести продукцию компании по-прежнему можно на маркетплейсах и в сети магазинов.

