Компания Lego решила полностью покинуть российский рынок

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Компания – производитель конструкторов из Дании Lego приняла решение прекратить коммерческую деятельность в РФ и прервать отношения с управляющей 81 магазином в стране Inventive Retail Group, сообщил гендиректор российского подразделения компании Евгений Чихачев.

"Учитывая продолжающиеся существенные нарушения операционной среды, мы приняли решение прекратить коммерческую деятельность в России на неопределенный срок. Это включает в себя прекращение работы большей части нашей московской команды и наше партнерство с Inventive Retail Group", – отметил он в беседе с изданием Inc.

Подразделение Lego в Москве сократило 70 работников и предоставило им выходные пособия.

По словам партнера коллегии адвокатов Pen&Paper Станислава Данилова, при разрыве контракта Lego с Inventive Retail Group у последней не будет возможности реализовывать товар под брендом Lego.

При этом IRG сможет продавать брендированные коробки, конструктор и другие наименования бренда в случае, если они были приобретены до прекращения контракта с производителем.

Накануне Минпромторг РФ расширил перечень товаров для параллельного импорта, включив в него бренды Lego, BMW и Siemens.

Как отметила партнер в юридической компании FTL Advisers Ltd. Дарья Невская, Inventive Retail Group или другая компания смогут реализовать "серые" наборы Lego в тех же магазинах, изменив их название.

В начале июня несколько сертифицированных магазинов Lego в России приостановили работу в связи с отсутствием поставок продукции на российский рынок.

3 марта датские СМИ сообщили, что производитель детских конструкторов Lego приостановил поставки своей продукции в 81 магазин в РФ. Такое решение было принято из-за санкций, введенных после начала специальной операции России на Украине.

