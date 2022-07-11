Минпромторг РФ расширил список товаров для параллельного импорта

Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Перечень товаров для параллельного импорта дополнен брендами Lego, BMW и Siemens, сообщается на сайте Минпромторга РФ.
"Согласно приказу Минпромторга России, изменения носят исключительно точечный характер и связаны как с дополнением перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, брендами, прекратившими поставки в Российскую Федерацию, так и с исключением ряда брендов, возобновивших поставки в Россию", – говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что изменения также затронули парфюмерные и косметические средства, аккумуляторы, станкоинструментальную и иную продукцию.
По данным Минпромторга, в период с 7 по 31 мая более 130 тысяч товаров из списка параллельного импорта было завезено в Россию, а их статистическая стоимость превысила 1,8 миллиарда долларов.
Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что список товаров для параллельного импорта расширен наименованиями продукции Siemens и BMW.
Глава Минпромторга РФ уточнил, что порядка 25 тысяч зарубежных компаний зарегистрированы в РФ, из них лишь около 150 приняли решение об уходе с российского рынка.
В начале мая Минпромторг утвердил список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию. В него попали в том числе устройства компании Apple и Samsung, а также игровые приставки XBox, PlayStation и Nintendo. В документе можно найти упоминания автомобильных марок Volkswagen, Skoda, BMW, Tesla, Mercedes, Volvo, Audi, Chevrolet и других.
Техника Apple появилась в России по схеме параллельного импорта
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