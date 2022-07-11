Параллельный импорт видеоигр для приставок и ПК на маркетплейсах начался в РФ

Фото: depositphotos/romankosolapov

В России начались продажи видеоигр для приставок Sony Playstation 4 и 5 и для ПК, ввезенных в рамках параллельного импорта, сообщает ТАСС.

Так, видеоигры Gran Turismo 7 и Ghostwire Tokyo c русскими субтитрами начали продавать на маркетплейсах Wildberries и Ozon. При этом другие ретейлеры по-прежнему не получают поставок видеоигр и отмечают снижения спроса в России.

Как рассказали агентству в пресс-службе Wildberries, продавцы начали параллельный импорт видеоигр, не уточнив, из каких стран поставщики их завозят.

В компании также сообщили, что граждане начали активнее покупать игры на дисках для ПК и приставок.

В начале мая Минпромторг утвердил список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию. В него попали в том числе устройства компании Apple и Samsung, а также игровые приставки XBox, PlayStation и Nintendo. В документе можно найти упоминания автомобильных марок Volkswagen, Skoda, BMW, Tesla, Mercedes, Volvo, Audi, Chevrolet и других.

