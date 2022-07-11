Параллельный импорт видеоигр для приставок и ПК на маркетплейсах начался в РФ

09:15
Фото: depositphotos/romankosolapov
В России начались продажи видеоигр для приставок Sony Playstation 4 и 5 и для ПК, ввезенных в рамках параллельного импорта, сообщает ТАСС.
Так, видеоигры Gran Turismo 7 и Ghostwire Tokyo c русскими субтитрами начали продавать на маркетплейсах Wildberries и Ozon. При этом другие ретейлеры по-прежнему не получают поставок видеоигр и отмечают снижения спроса в России.
Как рассказали агентству в пресс-службе Wildberries, продавцы начали параллельный импорт видеоигр, не уточнив, из каких стран поставщики их завозят.
В компании также сообщили, что граждане начали активнее покупать игры на дисках для ПК и приставок.
В начале мая Минпромторг утвердил список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию. В него попали в том числе устройства компании Apple и Samsung, а также игровые приставки XBox, PlayStation и Nintendo. В документе можно найти упоминания автомобильных марок Volkswagen, Skoda, BMW, Tesla, Mercedes, Volvo, Audi, Chevrolet и других.
Путин подписал закон о легализации параллельного импорта
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: