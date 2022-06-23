В РФ предложили ввести спецметки для товаров по параллельному импорту

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Маркетплейсы могут обязать указывать на карточке товара, ввезен ли он официальным дистрибьютором или в рамках параллельного импорта, сообщает газета "Известия".
По данным издания, с таким предложением к главе Роспотребнадзора Анне Поповой обратилась Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП). В организации считают, что продукцию, поставленную без согласия правообладателя, следует отмечать спецзнаком.
Правозащитники сделали акцент на рисках, которые возникают или будут возникать у потребителей при покупке технически сложных товаров, к примеру электроники или запчастей к ней. Они предупреждают, что одним из негативных последствий может стать ослабление контроля за качеством продукции, появление возможности для недобросовестной конкуренции, а также снижение качества послепродажного сопровождения.
Кроме того, телефон или иной гаджет могут заблокировать или же он может быть предназначен для использования одним зарубежным оператором. В конфедерации допустили, что производители для соблюдения санкций могут ввести программные ограничения для некоторых продуктов при их применении на территории России.
В связи с этим в организации предлагают уведомлять потребителей о том, что товар ввезен по параллельному импорту, особенно в том случае, когда речь идет о дистанционной торговле.
"Это нужно, чтобы покупатель осознанно решал, оставаться ему лояльным к привычному зарубежному бренду, но принимать на себя все риски возможной блокировки, платного ремонта и прочее, или искать какой-то аналог, который официально поставляют в Россию", – пояснил председатель правления КонфОП Дмитрий Янин.
В то же время в Минпромторге не считают, что параллельный импорт может быть чреват снижением качества, поскольку разрешение механизма не означает легализацию контрафакта. Отмечается, что вся ввозимая продукция по-прежнему должна соответствовать установленным техническим требованиям.
Глава Роскачества Максим Протасов, в свою очередь, не исключил, что на рынке могут появиться и подделки, так как из-за моратория на проверки бизнеса потребителю сложнее будет добиться соблюдения своих прав. При этом в министерстве успокоили по поводу послепродажного обслуживания. Там подчеркнули, что, хотя международная гарантия, которая дает право обратиться в официальный сервисный центр в любой стране, исчезла, есть еще и национальная гарантия. Она допускает гарантийное обслуживание только в стране приобретения товара.
Ранее сообщалось, что ретейлеры начали ввозить в Россию электронику по новой схеме, через серый или параллельный импорт. Одним из первых нововведение подтвердил "Связной". Речь идет о смартфонах, ноутбуках, смарт-часах компаний Samsung, Apple, а также игровых консолях PlayStation, Xbox и Nintendo.
В "Связном" отметили, что товары по параллельному импорту будут на 10–20% дороже аналогов, ввезенных в РФ до начала спецоперации на Украине. Кроме того, там добавили, что предоставляется официальная гарантия, а проблем с активацией не будет, так как товары предназначены для стран Евразийского экономического союза.
В мае министерство промышленности и торговли РФ представило список товаров для параллельного импорта. Среди прочих товаров в него внесли более 50 брендов авто. В их числе – BMW, Mini, Volkswagen, Skoda, Porsche, Audi, а также люксовые Rolls-Royce, Bugatti, Bentley, Lamborghini, Maserati, Ferrari, Aston Martin.
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