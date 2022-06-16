В России не будут выпускать и продавать Coca-Cola

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Российский дистрибьютор Coca-Cola объявил о прекращении производства и продаж напитков компании в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Coca-Cola HBC.

Уточняется, что в настоящее время клиенты компании занимаются опустошением складов с продукцией Coca-Cola. Заводы компании производили в России в том числе газированные напитки под брендами Fanta, Sprite и Schweppes, энергетики Burn, воду BonAqua, а также соки "Добрый", "Моя Семья", Rich и Pulpy.

8 марта компания объявила о приостановки своей деятельности в РФ в связи с ситуацией на Украине. Позже гендиректор The Coca-Cola Company Джеймс Куинси не исключил полного ухода производителя с российского рынка.

В общей сложности Coca-Cola HBC принадлежат в РФ 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков. Они расположены в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.

