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Транспорт

11:02

"Аэрофлот" заменил напитки Coca-Cola на Pepsi – СМИ

транспорт

Фото: depositphotos/kasto

Авиакомпания "Аэрофлот" заменила напитки компании Coca-Cola на PepsiCo для пассажиров бизнес-класса, сообщает издание РБК со ссылкой на источники в компании.

При этом Sprite был заменен на 7Up. По данным представителя авиаперевозчика, поменялась также и упаковка напитков – вместо алюминиевых банок емкостью 0,33 литра на борт самолета загружают напитки в емкостях объемом 1 литр.

Также стало известно, что с 8 июня авиакомпания будет предлагать пассажирам бизнес-класса вместо шампанского Montaudon Brut стоимостью от 19 до 23 евро за бутылку просекко Valdobbiadene Superiore Giall’oro Ruggeri стоимостью 10–14 евро за бутылку.

Такие изменения связаны с проблемами с поставками продукции, а также невозможностью поставщиков исполнять обязательства по поставке конкретных категорий продукции, отметил представитель "Аэрофлота".

О том, что Coca-Cola приостанавливает деятельность в России, стало известно 8 марта. Решение было принято на фоне ситуации вокруг Украины. В общей сложности компании "Coca-Cola HBC Россия" принадлежат 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков. Они расположены в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.

Глава The Coca-Cola Company Джеймс Куинси не исключил возможности полного ухода из РФ. Он отметил, что компания может в тот или иной момент полностью свернуть бизнес в России, если конфликт на Украине затянется. При этом Куинси считает, что уход из РФ не окажет серьезного давления на российские власти.

Ситуация на Украине осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В российских магазинах стали появляться аналоги Coca-Cola

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