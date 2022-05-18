Напитки на замену Pepsi и Mirinda появятся в России в июне – СМИ

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PepsiCo в начале июня начнет отгрузки своих новых лимонадов в торговые сети. Речь идет о брендах, которые разработаны специально для РФ. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник, близкий к компании.
В PepsiCo подтвердили, что компания рассматривает возможность расширения ассортимента локальных напитков в России. При этом решение о приостановке производства и продаже Pepsi, Mirinda и 7Up остается в силе.
Ранее сообщалось, что в России появились первые аналоги газированных напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite. Их выпускает пиво-безалкогольный комбинат "Очаково" в Москве. Отечественные аналоги популярных газированных напитков получили названия CoolCola (Coca-Cola), Fancy (Fanta) и Street (Sprite). Бутылки с напитками по форме не изменились: отличается лишь дизайн этикетки. На ней вместо привычных логотипов размещены буквы C, F и S в зависимости от бренда. Прежней осталась и цветовая гамма напитков.
О том, что Coca-Cola приостанавливает деятельность в России, стало известно 8 марта. Решение было принято на фоне ситуации вокруг Украины. В общей сложности компании "Coca-Cola HBC Россия" принадлежат 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков. Они расположены в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.
Глава The Coca-Cola Company Джеймс Куинси не исключил возможность полного ухода компании из РФ. Он отметил, что компания может в тот или иной момент полностью свернуть бизнес в России, если конфликт на Украине затянется. При этом Куинси считает, что уход из РФ не окажет серьезного давления на российские власти.
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