В России начали выпускать первые аналоги Coca-Cola, Fanta и Sprite

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В России появились первые аналоги газированных напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite. Их выпускает пиво-безалкогольный комбинат "Очаково" в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Отечественные аналоги популярных газированных напитков получили названия CoolCola (Coca-Cola), Fancy (Fanta) и Street (Sprite). Бутылки с напитками по форме не изменились: отличается лишь дизайн этикетки. На ней вместо привычных логотипов размещены буквы C, F и S в зависимости от бренда. Прежней осталась и цветовая гамма напитков.
В сообщении "Очакова" утверждается, что вкус новой газировки соответствует полюбившимся многим прохладительным напиткам. В описании к представленным на сайте товарам отмечается, что все они "прекрасно утоляют жажду и позволяют освежиться".
В состав CoolCola входит вода, сахар, сахарный колер, лимонная кислота, кофеин, ароматизаторы и экстракт ванили. Fancy включает в себя сахар, апельсиновый сок, лимонную кислоту, ароматизаторы, апельсиновые терпены, а также растительные экстракты, в том числе эфирные масла мандарина, апельсина, лимона и лайма. В Street входит сахар, лимонная кислота, сок лимона и лайма, растительные экстракты и ароматизаторы.
Новые напитки уже пополнили ассортимент онлайн-магазина сервиса доставки "Самокат".
Ранее глава The Coca-Cola Company Джеймс Куинси не исключил возможность полного ухода компании из РФ. Он отметил, что компания может "в тот или иной момент полностью свернуть" бизнес в России, если конфликт на Украине затянется. При этом Куинси считает, что уход из РФ не окажет серьезного давления на российские власти.
О том, что Coca-Cola приостанавливает деятельность в России, стало известно 8 марта. Отмечалось, что решение принято на фоне ситуации вокруг Украины. В общей сложности компании "Coca-Cola HBC Россия" принадлежат 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков. Они расположены в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.
В России появились аналоги Coca-Cola
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