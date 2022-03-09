Кадыров положительно оценил уход McDonald's и Сoca-Cola из России

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Глава Чечни Рамзан Кадыров позитивно оценил уход из России McDonald's и Сoca-Cola, поскольку это освободит рынок от разрушающего организм фастфуда и даст дорогу российским производителям. Своим мнением по этому поводу он поделился в своем телеграм-канале.
"Наконец отечественные производители вздохнут свободно. <...> Уходит в прошлое доминирование на рынке американского разрушающего организм пойла и полуфабрикатов от "Макдоналдса" для желающих страдать ожирением", – написал он.
Он напомнил, что сам неоднократно призывал питаться экологической пищей, и добавил, что без продукции этих производителей в России будет больше полезных продовольственных товаров. Кадыров также подчеркнул, что теперь на прилавках магазинов будет больше российской продукции, а значит, и в России будет оставаться больше денег.
По словам главы Чечни, Запад ошибается, считая, что своими действиями сможет подорвать экономику РФ.
"Мы не только себя, но и весь мир прокормить сможем, если понадобится. Вы только там, на Западе, не забудьте очередь занять, когда совсем туго будет, а мы поможем", – подытожил он.
Накануне сеть ресторанов быстрого питания McDonald's сообщила, что временно закрывает все 850 заведений на территории России. При этом сотрудникам сохранят зарплату. Позже компания Coca-Cola объявила о решении приостановить свою деятельность в РФ.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В российском контактном центре McDonald's заявили, что точных дат закрытия ресторанов нет
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