Глава The Coca-Cola Company не исключает возможности полного ухода компании из РФ

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Американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company может полностью уйти с российского рынка. Такое заявление газете The Wall Street Journal сделал гендиректор компании Джеймс Куинси.

Он отметил, что Coca-Cola Company может "в тот или иной момент полностью свернуть" бизнес в России, если конфликт на Украине затянется.

При этом Куинси считает, что уход из РФ не окажет серьезного давления на российские власти.

"Символизм важен, но он не может быть решающим фактором", – пояснил гендиректор компании.

О том, что Coca-Cola приостанавливает деятельность в России, стало известно 8 марта. Отмечалось, что решение принято на фоне ситуации вокруг Украины.

В общей сложности компании "Coca-Cola HBC Россия" принадлежат 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков. Они расположены в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.