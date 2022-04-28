Маск пригрозил следующей купить Coca-Cola

Фото: depositphotos/ChinaImages

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, ранее объявивший о покупке Twitter, предупредил, что следующей он купит компанию Coca-Cola.

"Следующей я покупаю Coca-Cola, чтобы вернуть в состав напитка кокаин", – написал предприниматель в своем Twitter.

Акции Coca-Cola никак не отреагировали на намерения Маска, бумаги компании подорожали только на 0,3%.

Ранее компания Twitter объявила о соглашении с Маском по продаже социальной сети. Общая стоимость сделки предварительно оценивается в 44 миллиарда долларов.

Глава совета директоров Twitter Брет Тэйлор назвал данное решение лучшим движением вперед для акционеров Twitter. Сам Маск ранее заявлял, что намерен раскрыть огромный потенциал этой социальной сети.

