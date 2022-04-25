Илон Маск заключил сделку на покупку соцсети Twitter

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Компания Twitter объявила о соглашении с американским бизнесменом Илоном Маском по продаже социальной сети. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Twitter, Inc. (NYSE: TWTR) сегодня объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении компанией, полностью принадлежащей Илону Маску, за 52,2 доллара за акцию", – сообщается в пресс-релизе компании.

Общая стоимость сделки предварительно оценивается в 44 миллиарда долларов.

Глава совета директоров Twitter Брет Тэйлор добавил, что принятое решение является "лучшим движением вперед для акционеров Twitter". Сам Маск ранее заявлял, что намерен раскрыть "огромный потенциал" социальной сети.

Основатель Space X и Tesla Илон Маск предложил руководству Twitter полностью выкупить компанию 14 апреля, тем самым он намеревался сделать ее полностью частной.