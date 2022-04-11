16:45
Фото: ТАСС/EPA/Patrick Pleul/POOL
Американский предприниматель Илон Маск предложил отдать главный офис Twitter бездомным, сообщает Pravda.Ru.
"[Нужно] превратить штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско в приют для бездомных, там все равно никто не появляется", – выступил с инициативой Маск. Он предложил пользователям отдать голос за или против такого предложения.
В настоящий момент в голосовании приняли участие 1,9 миллиона подписчиков бизнесмена, более 90% пользователей Twitter согласились с его инициативой.
Ранее стало известно, что Маск не будет входить в состав совета директоров Twitter. Глава компании Параг Агравал отметил, что в Twitter ценят и будут ценить вклад в компанию от акционеров, вне зависимости от причастности к совету директоров.
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