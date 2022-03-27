Маск задумался над созданием новой соцсети

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Американский предприниматель Илон Маск, являющийся руководителем компаний Tesla и SpaceX задумался над созданием новой социальной сети. Об этом написал в своем Twitter-аккаунте.

"Серьезно думаю над этим", – заявил Маск.

Предприниматель пояснил, что хотел бы создать платформу с открытым исходным кодом, на которой первоочередное внимание уделялось бы соблюдению свободы слова.

Ранее Маск вызвал Владимира Путина на поединок один на один. Миллиардер предложил поставить на кон Украину. Предприниматель заявил, что настроен абсолютно серьезно. При этом Маск подчеркнул, что для него будет честью, если российский лидер примет вызов.