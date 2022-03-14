Маск вызвал Путина на поединок

Фото: AP Photo/Susan Walsh
Американский миллиардер Илон Маск вызвал Владимира Путина на поединок. Об этом он написал в своем официальном аккаунте в Twitter.
"Я бросаю вызов Владимиру Путину. Поединок один на один", – заявил Маск.
Миллиардер предложил поставить на кон Украину.
"Вы согласны на этот бой?" – написал Маск, прикрепив аккаунт Кремля.
Предприниматель на вопрос пользователя ответил, что настроен абсолютно серьезно. При этом Маск подчеркнул, что для него будет честью, если Путин примет вызов.
Ранее сообщалось, что Маск отказался блокировать материалы российских средств массовой информации в своей сети. Свое решение он объяснил тем, что является абсолютным сторонником свободы слова.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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