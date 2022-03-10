У Илона Маска и Граймс родился второй ребенок

10 марта, 21:43
Фото: instagram.com/tomchaos
У основателя компании SpaceX Илона Маска и канадской певицы Граймс родился второй ребенок. Об этом сообщает "Газета.ру".
Маск и Граймс держали рождение дочери в тайне. Девочку, которую назвали Exa Dark Sideræl, или Y, вынашивала суррогатная мать. Певица отметила, что им с Маском удалось сохранить теплые отношения, несмотря на расставание.
"Я бы назвала его своим парнем. Мы часто видимся, просто у нас есть свои дела, я не думаю, что люди нас поймут, но нам нужно быть свободными", – сказала Граймс.
По словам артистки, всего они планировали завести трех или четырех детей.
Осенью прошлого года Маск и Граймс расстались после 3 лет отношений. Причиной разрыва бизнесмен назвал расстояние, но отметил, что им удалось сохранить хорошее отношение друг к другу.
В начале мая 2020 года у пары родился ребенок, ставший для Маска шестым. Артистка родила его сама. Мальчика назвали именем X Æ A-12. Родители объяснили, что X в имени мальчика означает неизвестную переменную, Æ – это эльфийское написание аббревиатуры AI (любовь и/или искусственный интеллект), а буква A – любимая песня Граймс "Архангел".
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