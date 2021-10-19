Илон Маск высмеял сторонников коммунистической идеологии

19 октября, 22:09
Фото: Depositphotos/ChinaImages
Илон Маск опубликовал в своем Twitter-аккаунте мем, высмеивающий современных сторонников коммунистической идеологии.
Изображение, размещенное основателем SpaceX в соцсети, показывает "маркетинговые ошибки". Например, там указывается, что разработчики Call of Duty рассчитывали на интерес со стороны взрослой аудитории, хотя игра более популярна у детей. При этом вселенная Pokemon создавалась для детей, но имеет успех и среди взрослых.
К мему Маск добавил изображение серпа и молота, как символа коммунистической идеологии. В колонце "целевая аудитория" размещен рабочий, а в колонке "реальной аудитории" прикреплено фото девушки с розовыми волосами.
Издание RepublicWorld предполагает, что Маск мог посчитать эту девушку "фанатом СССР" из-за названия ее профиля в Twitter – Stalin's Militant, что переводится как "Боец Сталина".
На данный момент твит Маска набрал более 546 тысяч лайков и 79,2 тысячи ретвитов.
Ранее сообщалось, что основатель компании SpaceX Илон Маск расстался с канадской певицей Граймс, также известной как Клэр Буше, после 3 лет отношений. Причиной разрыва он назвал расстояние, но отметил, что им удалось сохранить хорошее отношение друг к другу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: