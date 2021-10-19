Илон Маск высмеял сторонников коммунистической идеологии

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Илон Маск опубликовал в своем Twitter-аккаунте мем, высмеивающий современных сторонников коммунистической идеологии.

Изображение, размещенное основателем SpaceX в соцсети, показывает "маркетинговые ошибки". Например, там указывается, что разработчики Call of Duty рассчитывали на интерес со стороны взрослой аудитории, хотя игра более популярна у детей. При этом вселенная Pokemon создавалась для детей, но имеет успех и среди взрослых.

К мему Маск добавил изображение серпа и молота, как символа коммунистической идеологии. В колонце "целевая аудитория" размещен рабочий, а в колонке "реальной аудитории" прикреплено фото девушки с розовыми волосами.

Издание RepublicWorld предполагает, что Маск мог посчитать эту девушку "фанатом СССР" из-за названия ее профиля в Twitter – Stalin's Militant, что переводится как "Боец Сталина".

На данный момент твит Маска набрал более 546 тысяч лайков и 79,2 тысячи ретвитов.

Ранее сообщалось, что основатель компании SpaceX Илон Маск расстался с канадской певицей Граймс, также известной как Клэр Буше, после 3 лет отношений. Причиной разрыва он назвал расстояние, но отметил, что им удалось сохранить хорошее отношение друг к другу.

