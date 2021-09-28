Маск возглавил список миллиардеров Forbes

Фото: AP Photo/Matt Rourke

Глава компаний Tesla и SpacеХ Илон Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира с состоянием 203,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает Forbes.

По данным издания, с вечера 27 сентября состояние предпринимателя увеличилось на 3,8 миллиарда долларов, впервые превысив отметку в 200 миллиардов. Таким образом, Маск стал третьим человеком после основателя Amazon Джеффа Безоса и главы группы Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно, чье состояние превысило 200 миллиардов долларов.

Вторую строчку в списке богатейших людей занимает Безос (197,7 миллиарда долларов), третью – Арно (175,7 миллиарда).

Также в первую пятерку списка миллиардеров вошли основатель Microsoft Билл Гейтс (131 миллиард) и основатель Facebook Марк Цукерберг (126,4 миллиарда).

Как сообщалось, Маск уже занимал первую строчку в списке богатейших людей мира в январе. За 2020 год состояние Маска выросло на 150 миллиардов долларов и к началу 2021 года его оценивали в 188,5 миллиарда долларов.