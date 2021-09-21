Рогозин исключил возможность сотрудничества "Роскосмоса" и SpaceX

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Сотрудничество организаций "Роскосмоса" с американской компанией Илона Маска SpaceX невозможно, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По его словам, SpaceX является прямым конкурентом российских организаций.

"Они пытаются выдавить нас с космического рынка, используя различные инструменты, в том числе демпинг. Мы внимательно следим за проектами SpaceX. "Роскосмос" заинтересован в развитии частных компаний", – цитирует Рогозина ТАСС.

При этом, подчеркнул гендиректор "Роскосмоса", российским частникам сложнее находить финансирование, чем американским.

Ранее Рогозин сообщил, что приглашает Маска к себе домой в гости. По его словам, он планирует обсудить с основателем SpaceX исследование вселенной. Маск ответил на приглашение гендиректора "Роскосмоса".