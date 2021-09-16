Рогозин: Россия и Казахстан договорились о модернизации Байконура

Фото: ТАСС/пресс-служба ГК "Роскосмос"

Российская Федерация и Казахстан подписали договор о модернизации космодрома Байконур. Об этом рассказал генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, передает "Газета.ру".

В рамках соглашения между Центром эксплуатации наземной космической инфраструктуры и казахским ТОО "Basis construction" планируется обновить пусковые площадки для ракеты-носителя среднего класса "Союз-5".

"Стороны приступают к реконструкции стартового и технического комплексов ракеты "Зенит" с целью их модернизации в рамках проекта "Байтерек" для новой коммерческой ракеты, создаваемой Ракетно-космическим центром "Прогресс", – уточнил Рогозин.

По словам главы "Роскосмоса", летные испытания по плану должны начаться в конце 2023 года.

Ранее генеральный директор самарского РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов заявил, что Россия прекратила техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну. Изначально этот процесс планировалось завершить в октябре 2021 года.

