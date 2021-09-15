Рогозин объяснил приостановку разработки лунной ракеты

Фото: пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Работы над созданием сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне были прекращены, выделенные на нее средства будут направлены на разработку новой многоразовой системы на основе метановых технологий, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Деньги, которые мы планировали бросить на сверхтяж, мы сейчас бросаем на разработку в КБ "Химавтоматики" двигателей на метане, потому что метановый двигатель даст нам возможность использовать многократно двигатели ракеты сверхтяжелого класса. Так мы просто выкинем триллион рублей под крики людей, у которых денег не хватает в стране", – сказал он.

Рогозин пояснил, что вместо изначально запланированного одноразового полета вокруг Луны было решено создать многоразовую систему, которая станет стимулом развития композиционных материалов, сплавов и новейших двигателей.

"Мы лучше потратим время и деньги, но создадим то, что двинет отрасль вперед", – заключил Рогозин.

О приостановке технического проектирования сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну ранее сообщил гендиректор самарского РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов. По его словам, работы прекращены на стадии технического проектирования.

В январе этого года совет РАН по космосу рекомендовал отложить создание ракеты. Совет подчеркнул, что в проекте должны быть проработаны самые прорывные и перспективные технологии. Также необходимо, чтобы они были экономически оправданными.

Опытно-конструкторская работа "Элементы СТК" выполнялась "Прогрессом" по заказу "Роскосмоса". Ракета должна была собираться из "Союза-5" и "Союза-6" на кислородно-керосиновых двигателях. Проект планировали завершить к октябрю текущего года.