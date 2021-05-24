В Роскосмосе назвали стоимость полета космонавтов на Луну

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Стоимость отправки российских космонавтов на Луну варьируется от 400 миллиардов до 1,7 триллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александра Блошенко.

По его словам, высадку космонавтов на Луну произведут к 2030 году.

"Если говорить про программу сверхтяжа с полезными нагрузками, то есть это разработка носителя, его изготовление, наземная инфраструктура, средства спасания, плюс лунный взлетно-посадочный модуль, плюс научная нагрузка – от тяжелого лунохода до научного оборудования. Эта цифра – 1,7 триллиона", – отметил Блошенко.

Он также добавил, что в эту цену входит создание самой сверхтяжелой ракеты – 0,8 триллиона рублей.

Кроме того, рассматривается бюджетный вариант с четырьмя пусками водородной версии ракеты "Ангара-А5В". Отдельными пусками на орбиту выведут облегченную версию "Орла", получившую название "Орленок", взлетно-посадочный комплекс для спуска на поверхность Луны, а также два буксира.

Ранее российский космонавт Петр Дубров заявил, что лазерная связь может стать следующей технологией, которая будет внедрена на Земле после отработки в космосе.