Космонавт рассказал, какая космическая технология скоро придет на Землю

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Лазерная связь может стать следующей технологией, которая будет внедрена на Земле после отработки в космосе, заявил российский космонавт Петр Дубров.

"Например, отработанная недавно технология лазерной связи в условиях космоса также может быть потом задействована на Земле", – рассказал Дубров, выступая с борта МКС по видеосвязи на конференции Startup Village.

Он отметил, что внедрение данной технологии позволит значительно улучшить надежность и качество связи.

Кроме того, большой перспективой для адаптации на Земле обладают методики реабилитации человека после тяжелых болезней и сложных травм, полагает Дубров. Космонавт пояснил, что месяцы воздействия невесомости на человеческий организм сопоставимы с последствиями серьезных травм.

Ранее ученые из Великобритании, Нидерландов и Швеции разработали новый способ измерения скорости расширения Вселенной. Метод предполагает использование данных о гравитационных волнах и вспышках света, возникающих после столкновения черных дыр и нейтронных звезд.