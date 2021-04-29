Ученые придумали новый способ измерения скорости расширения Вселенной

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Ученые из Великобритании, Нидерландов и Швеции разработали новый способ измерения скорости расширения Вселенной. Об этом рассказало РИА Новости со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Physical Review Letters.

Метод предполагает использование данных о гравитационных волнах и вспышках света, возникающих после столкновения черных дыр и нейтронных звезд. Изначально астрофизики создали компьютерную модель 25 тысяч подобных столкновений, после чего пришли к выводу, что к 2030 году гравитационно-волновые обсерватории смогут зафиксировать рябь пространства-времени, исходящую от них. Еще примерно 100 телескопов увидят соответствующие вспышки света.

"Столкновение нейтронной звезды с черной дырой – катастрофическое событие, вызывающее рябь пространства-времени, известную как гравитационные волны, которые мы теперь можем обнаружить на Земле с помощью таких обсерваторий, как LIGO и Virgo", – отмечает один из авторов исследования Стивен Фини.

Чтобы рассчитать скорость расширения Вселенной, астрофизики используют специальный коэффициент – постоянную Хаббла. Тот, в свою очередь, рассчитывается с учетом двух параметров: расстояния до космического тела и скорости его удаления. Узнать первый помогают данные о гравитационных волнах, а второй – величина красного смещения (она указывает на то, как длина световой волны растягивается при движении). Авторы исследования утверждают, что свет, сопутствующий столкновению таких массивных объектов, даст возможность более точно определить красное смещение галактики, в которой оно случилось.

Недавно в другом исследовании ученые смогли вычислить верхний предел числа антизвезд в Галактике. Оказалось, что на один миллион обычных звезд будет приходиться не больше 2,5 антизвезды, при условии, что они имеют схожие свойства.

