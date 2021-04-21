Астрофизики подсчитали, сколько звезд галактики состоят из антиматерии

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Астрономы из Франции вычислили верхний предел числа антизвезд – звезд, которые состоят из антивещества. Отмечается, что они могут существовать в Млечном Пути. Об этом сообщает журнал Physical Review D.

Известно, что после Большого взрыва образовались вещество и антивещество, которые аннигилировали и породили реликтовое космическое излучение. Сначала вещества во Вселенной оказалось на одну миллиардную долю больше, чем антивещества. Затем, после взаимной аннигиляции вещества и антивещества, эта миллиардная доля осталась, и из нее сложилась вся материальная часть Вселенной.

Но среди исследователей есть мнение, что во Вселенной со времен ее образования сохранились непроаннигилировавшие сгустки антивещества. Кроме того, за миллиарды лет эти сгустки антивещества могли собраться вместе и образовать антизвезды, а возможно, даже антигалактики.

Первым свидетельством того, что какое-то оригинальное антивещество сохранилось, стало известно в 2018 году магнитным альфа-спектрометром AMS-02, который был установлен на борту МКС. Помимо этого, спутниковые эксперименты показали наличие в первичных космических лучах антипротонов, составляющих менее 1% от общего числа частиц.

Объединив свои расчеты с моделированием процесса аккреции вокруг антизвезд, ученые получили верхний предел числа антизвезд в Галактике. Он равен 2,5 х 10-6, то есть на один миллион обычных звезд будет приходиться не больше 2,5 антизвезды при том условии, что антизвезды обладают свойствами, которые сходны с обычными звездами.

Ранее китайские и японские ученые установили, что все космические гамма-лучи высоких энергий, достигающие Земли, исходят из области галактического диска нашей Галактики, это может свидетельствовать о существовании внутри Млечного Пути неизвестных мощных космических ускорителей.