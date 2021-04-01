Астрономы впервые зафиксировали рентгеновское излучение Урана

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Астрономы NASA впервые обнаружили рентгеновские лучи, испускаемые планетой Уран с помощью наблюдений космического телескопа "Чандра". Результаты опубликованы в журнале JGR Space Physics.

Уран является ледяной планетой-гигантом, седьмой по удаленности от Солнца. Ее диаметр в четыре раза больше Земли. Известно, что Уран почти полностью состоит из водорода и гелия.

В новом исследовании авторы сообщили, что на изображениях, которые были сделаны космической рентгеновской обсерваторией "Чандра" в 2002 и 2017 годах, специалисты впервые зафиксировали четкие вспышки рентгеновских лучей, исходящих от Урана.

Ученые полагают, что большая часть этого излучения исходит от рентгеновских лучей солнечного спектра, рассеивающих атмосферы Урана, а также от его кольцевой системы.

Кроме того, рентгеновские лучи в полярных сияниях Земли появляются, когда высокоэнергетические электроны проходят по линиям магнитного поля планеты к ее полюсам и замедляются атмосферой. Также у Юпитера тоже есть полярные сияния.

Ранее сообщалось, что ученые университетов Мельбурна и Монаша зафиксировали легендарную черную дыру промежуточной массы, которая почти в 55 тысяч раз превышает массу Солнца.