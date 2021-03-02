Ученые предрекли катастрофу земной атмосферы

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Атмосфера Земли в будущем лишится всего свободного кислорода, говорится в исследовании ученого из Технологического института Джорджии (США) Кристофера Рейнхарда и его японского коллеги Тохо Казуми Озаки. Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.
Ученые смоделировали эволюцию атмосферы Земли с учетом геологических, биологических и климатических факторов. В результате они пришли к выводу, что земная атмосфера останется относительно стабильной еще около миллиарда лет, а затем за несколько тысяч лет она станет почти бескислородной.
Специалисты отмечают, что причиной катастрофы будет возросшая активность Солнца, из-за которой в атмосфере снизится содержание углекислого газа. Когда этот показатель дойдет до критической отметки, на Земле нарушится процесс фотосинтеза и кислород перестанет поступать в атмосферу.
"Биосфера не успеет адаптироваться к таким значительным изменениям среды. Мир примитивных анаэробных микробов, который сегодня скрывается в тени, снова возьмет вверх", – добавили исследователи.
Ранее специалисты американского Национального центра атмосферных исследований выявили, что поверхность Земли дополнительно нагрелась из-за снижения социальной активности и локдаунов в 2020 году.
Ученые указали на то, что из-за снижения выбросов аэрозолей поверхности планеты достигли больше солнечных лучей. Наиболее активным этот процесс был в США и Российской Федерации, где развито индустриальное производство.
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