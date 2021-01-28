Названа причина ежегодного расширения Атлантического океана

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Ежегодно Атлантический океан расширяется на несколько сантиметров, а Тихий океан, наоборот, сужается. Ученые из Университета Саутгемптона в Великобритании нашли ответ, почему так происходит, сообщает "Мир 24".
Специалисты утверждают, что медленное смещение происходит из-за движения тектонических плит Земли. Исследователи еще не очень хорошо изучили глубинные геофизические процессы, которые лежат в основе этого явления. Однако авторы нового исследования смогли сделать важный шаг в этом направлении.
Ученые сделали акцент в своих исследованиях на срединно-океанических хребтах, то есть образованиях, возникающих на стыке тектонических плит. До сих пор считалось, что они никак не задействованы в тектоническом движении. Когда же они начали фиксировать сейсмические движения под Срединно-Атлантическим хребтом, обнаружили, что движения материи происходят даже на больших глубинах.
Так специалисты пришли к выводу, что вещество поступает из нижней мантии в верхнюю, и этот процесс связан со Срединно-Атлантическим хребтом. Выяснилось, что процессы, связанные с расширением морского дна, простираются намного глубже в недра Земли, чем считалось. Они могут происходить даже там, где нет явной тектонической активности.
Ранее ученые из Кардиффского университета выяснили, что на Земле может возникнуть новый ледниковый период из-за таяния айсбергов в Антарктиде.
Специалисты провели анализ смены климатических циклов планеты за последние 1,6 миллиона лет. С периодическими колебаниями орбиты Земля связаны периоды похолоданий и потеплений, но это не единственный фактор.
Как выяснили ученые, тающие айсберги постепенно перемещают пресную воду из Южного в Атлантический океан, что меняет глобальную систему океанских течений. Из атмосферы вытягивается углекислый газ из-за изменения модели циркуляции океана, парниковый эффект уменьшается. На всей планете начинается падение температур.
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