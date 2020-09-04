Самый большой ледник в Италии может исчезнуть через 15 лет

04 сентября, 18:57
Фото: AP Photo/Guido Bernard
Итальянский ледник Мармолада может исчезнуть через 15 лет, сообщает Lonely Planet.
К такому выводу пришли ученые Падуанского университета. Профессор геоморфологии образовательного учреждения Альдино Бондесана обратил внимание на быструю скорость таяния Мармолады.
"За последние 70 лет он потерял более 80 процентов своего объема, уменьшившись с 95 миллионов кубометров в 1954 году до 14 миллионов сегодня", – заявил ученый.
По мнению исследователей, столь стремительная скорость таяния Мармолады связана с ростом выбросов углерода за последние несколько десятилетий. Сейчас ледник теряет до девяти гектаров в год, хотя еще десять лет назад скорость таяния составляла лишь пять гектаров в год.
В связи с этим ученые полагают, что большая часть Мармолады исчезнет в 2031 году.
Он находится в Доломитовых Альпах и считается самым большим ледником. Его высота составляет 3 342 метра. На нем в течение всего года катаются лыжники.
Ранее ученые из Великобритании и Дании рассказали, что темпы таяния ледников Гренландии и Антарктиды сильно выросли за последние годы. Они выяснили, что с начала 1990-х годов уровень Мирового океана вырос на 1,8 сантиметра. Исследователи отметили, что к концу 21 века он может подняться еще на 17 сантиметров.
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