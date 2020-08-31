Ученые заявили о критическом подъеме уровня моря

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Темпы таяния ледников Гренландии и Антарктиды сильно выросли за последние годы. Об этом рассказали британские и датские ученые в исследовании, опубликованном в журнале Nature Climate Change.

В ходе работы сотрудники Университета Лидса совместно с работниками Датского метеорологического института обобщили результаты спутниковых наблюдений. Впоследствии они были сопоставлены с помощью метода взаимного сравнения баланса массы ледникового покрова с расчетами климатических моделей.

Выяснилось, что с начала 1990-х годов уровень Мирового океана поднялся на 1,8 сантиметра. Это соответствует наихудшим прогнозам Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Сообщается, что в настоящий момент Мировой океан поднимается на четыре миллиметра в год.

Такие показатели являются результатом таяния ледников Антарктиды и Гренландии. Вклад первых составил 7,2 миллиметра, последних – 10,6 миллиметра.

В исследовании отмечается, что при сохранении таких темпов повышения уровня Мирового океана к концу 21 века он поднимется еще на 17 сантиметров. Под угрозой затопления окажутся прибрежные территории, на которых сейчас проживают 16 миллионов человек. Помимо этого, частота штормовых нагонов увеличится вдвое во многих крупнейших прибрежных городах мира.

Ведущий автор исследования Том Слейтер отметил, что скорость таяния ледников быстрее, чем можно было представить.

"Таяние обгоняет климатические модели, которыми мы руководствуемся, и мы рискуем оказаться неподготовленными к рискам, связанным с повышением уровня моря", – заявил Слейтер.

В исследовании также сообщается, что ускорение таяния ледниковых щитов нивелировало эффект теплового расширения (с его помощью объем морской воды увеличивался по мере того, как она становилась теплее).

Ученые сообщили, что в исследование включили лишь изучение ледников Антарктиды и Гренландии. Они рассказали, что также существуют другие ледники, которые также начали активно таять.

Ранее американские ученые сообщили, что уменьшение ледникового покрова Гренландии приобрело нобратимый характер. По словам экспертов, именно его таяние приводит к ускорению подъема уровня морей. Снегопады не нивелируют потери ледника, в связи с чем его таяние посчитали необратимым.