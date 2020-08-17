Ученые рассказали, что таяние ледников Гренландии достигло точки невозврата

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Уменьшение ледникового покрова Гренландии приобрело необратимый характер, следует из исследования ученых Университета штата Огайо. Данную работу приводят западные СМИ, передает "Интерфакс".

"Ледники Гренландии миновали критическую точку, когда снегопады, которые каждые годы восполняют в ледяном покрове, не смогут заменить тот лед, который сползает с ледников в океан", – говорится в работе ученых.

По словам экспертов, ледяной покров Гренландии в XXI веке теряет свою массу все ускоряющимися темпами, что делает ее основной причиной подъема уровня морей. При этом из выводов ученых следует, что Гренландия в 1980-х и 1990-х годах теряла в год примерно 450 миллиардов тонн льда.

Тем не менее в XXI веке таяние льдов ускорилось, говорят исследователи. Утверждается, что каждый год Гренландия теряет 500 миллиардов тонн льда, а снегопады не сказываются на данной ситуации.

Ранее метеоролог предупредил о революционных изменениях климата. Специалист сослался на доклад генерального секретаря Всемирной метеорологической организации Петтери Тааласа.