Аномальная погода установилась по всей России

Аномальная погода установилась по всей России, передает телеканал Москва 24. К примеру, столичный регион и Краснодарский край заливает дождями, а Поволжье и Урал изнывают от экстремальной жары и засухи.

Ученые говорят, что вследствие глобального потепления подобные аномалии могут стать нормой.

Краснодарские улицы сейчас напоминают море. По словам местных жителей, такого в городе еще не было.

"Когда в Краснодаре идет дождь – это стихийное бедствие, от которого страдают все жители кубанской столицы. Но то, что произошло сегодня, такого еще не было никогда вообще. Я как коренной житель Краснодара с таким никогда не сталкивался", – рассказал житель Краснодара Александр Гулевич.

За два часа, что идет дождь, в городе выпала двухнедельная норма осадков. Под толщей воды оказалось 25 участков дорог, затопило дворы и трамвайные пути. Из застрявшего трамвая пассажиров эвакуировали спасательные службы. В заложниках у стихии оказались и автомобилисты.

"Я сама лично сегодня попала под такой дождь в центре города. Скорость потока машин была не больше 10 километров в час. Дворники ни у кого не справлялись. Не было видно, что происходит впереди, плюс все очень боялись заехать в какую-нибудь ложбину или ямку, чтобы не утопить машину", – поделилась местная жительница Анна Митюшина.

Аномальная погода установилась и в Саратове, только там не проливные дожди, а 40-градусная жара, что на 5 градусов выше климатической нормы. Метеорологи уверяют, что даже незначительное превышение температуры опасно как для людей, так и для природы.

"Из-за жары в Саратовской области происходят пожары. МЧС постоянно присылает СМС-сообщения, предупреждая о том, что лучше на улице в данный момент не находиться, а пересиживать в помещении под кондиционерами", – отметила жительница Саратова Екатерина Новенькова.

Климатический апокалипсис обрушился и на Подмосковье. В области шел ливень с грозой и местами градом. Ветер усиливался.

"У нас беда, вообще ничего не видно, идет град размером больше горошины. По стеклам долбит, вообще кошмар, ничего не видно", – говорят жители Можайского района.

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Накануне на столицу обрушился тропический ливень с громом и молниями, одна из которых ударила в Останкинскую телебашню. Виной таким капризам природы южный циклон, говорят специалисты.

Москвичей предупредили о рекордно низком давлении в среду, 15 июля. Кроме того, сообщалось, что с 14 по 16 июля в столице может выпасть месячная норма осадков.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что грядущие осень и зима непременно подготовят россиянам очередные сюрпризы.

Синоптик подчеркнул, что на "нормальную" погоду больше можно не надеяться. Он указал, что аномальная жара накрыла Урал, Поволжье и Сибирь, тогда как в Москве похолодало. Так происходит потому, что над столицей установилась ложбина низкого давления, а на востоке – гребень высокого давления, пояснил Вильфанд.

Старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Александр Чернокульский добавил, что погода становится изменчивой в связи с потеплением климата.

По его словам, в связи с этим зимы будут становиться теплее и возрастет риск опасных явлений. Так, раньше дожди чаще были затяжными, а сейчас стали ливневыми.