Москвичей предупредили о рекордно низком давлении

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Рекордно низкое атмосферное давление ожидается в Москве в среду, 15 июля. Об этом сообщила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова.

По ее словам, ожидается, что давление составит 980 гектопаскалей, или 735 миллиметров ртутного столба, что близко к рекордно низкому для данной даты.

Рекорд – 975,7 гектопаскалей – был зафиксирован в 1980 году. Тогда давление было 731,8 миллиметров ртутного столба, рассказала Позднякова РИА Новости.

Специалист добавила, что резкая смена атмосферного давления всегда сказывается на самочувствии метеозависимых людей – гипертоников, гипотоников и сердечников.

Ранее сообщалось, что в столице с 14 по 16 июля может выпасть месячная норма осадков. Ожидается, что их уровень достигнет 94 миллиметров.

Наиболее неблагоприятная погода прогнозируется с 18:00 среды до 3:00 четверга. В этот период возможны гроза, сильный дождь и местами ветер с порывами до 21 метра в секунду.