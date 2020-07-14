Москвичей предупредили о рекордно низком давлении

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Рекордно низкое атмосферное давление ожидается в Москве в среду, 15 июля. Об этом сообщила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова.
По ее словам, ожидается, что давление составит 980 гектопаскалей, или 735 миллиметров ртутного столба, что близко к рекордно низкому для данной даты.
Рекорд – 975,7 гектопаскалей – был зафиксирован в 1980 году. Тогда давление было 731,8 миллиметров ртутного столба, рассказала Позднякова РИА Новости.
Специалист добавила, что резкая смена атмосферного давления всегда сказывается на самочувствии метеозависимых людей – гипертоников, гипотоников и сердечников.
Ранее сообщалось, что в столице с 14 по 16 июля может выпасть месячная норма осадков. Ожидается, что их уровень достигнет 94 миллиметров.
Наиболее неблагоприятная погода прогнозируется с 18:00 среды до 3:00 четверга. В этот период возможны гроза, сильный дождь и местами ветер с порывами до 21 метра в секунду.
Более 400 бригад энергетиков перешли на особый режим работы из-за непогоды
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