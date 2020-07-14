Месячная норма осадков может выпасть в Москве в ближайшие три дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Месячная норма осадков может выпасть со 14 по 16 июля в Москве, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Ожидается, что их уровень достигнет 94 миллиметров, из которых до 70 миллиметров придутся на сегодня и завтра. Наиболее неблагоприятная погода прогнозируется с 18:00 среды до 3:00 четверга. В этот период возможны гроза, сильный дождь и местами ветер с порывами до 21 метра в секунду.

"Мосгорсправка": сильный ветер

В Гидрометцентре предупредили, что из-за дождей уровень воды в реках Москвы и Московской области может вырасти на 1-2 метра. Особенно сложной ситуация может быть в западной части Подмосковья.

Коммунальные службы столицы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Они оперативно выедут в случае падения дерева, повреждения линии электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей.

Городские службы проверяют системы водоотведения по всему городу, а в особо опасных участках устанавливают устройства для откачки воды. Дептранс призвал водителей пересесть на общественный транспорт или перенести поездки на внепиковое время. Департамент торговли и услуг столицы попросил приостановить работу летних веранд.

Энергетики организации "Россети Московский регион" тоже находятся в режиме повышенной готовности. При необходимости они ликвидируют последствия непогоды и восстановят электроснабжение.