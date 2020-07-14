Более 440 бригад энергетиков перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Энергетики организации "Россети Московский регион" работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды в столице. Об этом рассказали представители компании, передает Агентство "Москва".

"443 бригады в составе 2 291 человека и 2 726 единиц спецтехники готовы к ликвидации последствий непогоды и восстановлению электроснабжения потребителей", – заявили в пресс-службе.

По данным синоптиков, в столичном регионе прогнозируется сильный дождь, град, а также гроза. Кроме того, ветер усилится до 20 метров в секунду.

В связи с чем были приведены в готовность 122 передвижные электростанции "МОЭСК" общей мощностью 35 тысяч 71 кВт. Они нужны, чтобы энергетики максимально оперативно восстановили подачу электричества на социально значимые и жизненно важные объекты, пока будет осуществляться ремонт.

"В случае дальнейшего ухудшения погоды по особому указанию первого заместителя генерального директора – главного инженера компании "Россети Московский регион" может быть введен особый режим работы", – обратили внимание в организации.

Ранее столичные службы ЖКХ перевели на усиленный режим работы из-за непогоды.

Кроме того, Дептранс попросил водителей города пересесть на общественный транспорт. "По возможности перенесите поездки на личных авто на внепиковое время или пользуйтесь общественным транспортом, если спешите", – обращались к автомобилистам.