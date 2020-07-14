Дептранс попросил столичных водителей пересесть на общественный транспорт

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Столичных автомобилистов попросили пересесть на общественный транспорт в связи с ухудшением погоды, сообщает пресс-служба Дептранса.

"Синоптики обещают сегодня дожди с ветром до 15–20 метров в секунду. По возможности перенесите поездки на личных авто на внепиковое время или пользуйтесь общественным транспортом, если спешите", – обратились в Дептрансе к водителям.

Известно, что столичные службы ЖКХ перевели на усиленный режим работы из-за непогоды. Прогнозируются дожди и грозы.

Как ранее сообщал старший оперативный дежурный ГУ МЧС России по Москве Сергей Федченко, с сохранением до конца суток в Москве ожидаются дождь и гроза.

При этом в связи с прогнозируемым ухудшением погоды департамент торговли и услуг столицы обратился к рестораторам с просьбой приостановить работу летних веранд. В пресс-службе подчеркнули, что также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.