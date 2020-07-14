Столичных рестораторов попросили приостановить работу летних веранд из-за непогоды

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Департамент торговли и услуг столицы обратился к рестораторам с просьбой приостановить работу летних веранд из-за прогнозируемого ливня и усиления ветра, которые ожидаются 14 июля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента.
"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению ФГБУ "Центральное УГМС" о том, что в Москве 14 июля ожидается дождь, местами сильный, возможны гроза и усиление ветра с порывами до 21 метра в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.
Как ранее рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, коммунальные службы города переведены в режим повышенной готовности. Также он сообщил о дополнительных мерах профилактики подтоплений в столице. По его словам, городские службы проверяют системы водоотведения по всему городу, а в особо опасных участках устанавливают устройства для откачки воды.
В Москве 14 июля ожидаются ливневые дожди и грозы. Наибольший удар стихии придется на вечерний период. По прогнозам синоптиков, выпадет 31 миллиметр осадков.
При этом в течение дня температура воздуха не превысит 19 градусов тепла в Москве и 20 – в Подмосковье.
В ЦОДД призвали горожан перенести поездки на автомобиле на внепиковое время из-за непогоды.
Ранее в Гидрометцентре России предупредили, что из-за дождей в период с 14 по 17 июля уровень воды в реках Москвы и Московской области может вырасти на 1-2 метра. Особенно сложной ситуация может быть в западной части Подмосковья.
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