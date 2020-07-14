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15:01

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Столичные службы ЖКХ перевели на усиленный режим работы из-за ливня

Мощный ливень: как столица подготовилась к непогоде
общество погода город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что коммунальные службы города переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщает "Интерфакс".

"На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электро-передач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей", – рассказал представитель мэрии.

Также Бирюков рассказал о дополнительных мерах профилактики подтоплений в столице. Он объяснил, что городские службы проверяют системы водоотведения по всему городу, а в особо опасных участках устанавливают устройства для откачки воды.

Возможные подтопления будут оперативно устранять сотрудники 300 дежурных аварийных бригад.

Ранее стало известно, что в Москве в период с 15:00 до 21:00 во вторник, 14 июля, может выпасть порядка 31 миллиметра осадков, что равно трети месячной нормы. Синоптики предупреждают об угрозе подтоплений и потенциальном разливе рек и других водоемов в столице и области.

Помимо этого, в Московском регионе прогнозируют сильный ветер – порывы стихии могут достигать 15-20 метров в секунду. Автомобилистов уже попросили из-за непогоды отложить необязательные поездки или пользоваться общественным транспортом.

"Атмосфера": дождливая погода ожидает москвичей во вторник

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