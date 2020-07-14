Столичные службы ЖКХ перевели на усиленный режим работы из-за ливня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что коммунальные службы города переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщает "Интерфакс".
"На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электро-передач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей", – рассказал представитель мэрии.
Также Бирюков рассказал о дополнительных мерах профилактики подтоплений в столице. Он объяснил, что городские службы проверяют системы водоотведения по всему городу, а в особо опасных участках устанавливают устройства для откачки воды.
Возможные подтопления будут оперативно устранять сотрудники 300 дежурных аварийных бригад.
Ранее стало известно, что в Москве в период с 15:00 до 21:00 во вторник, 14 июля, может выпасть порядка 31 миллиметра осадков, что равно трети месячной нормы. Синоптики предупреждают об угрозе подтоплений и потенциальном разливе рек и других водоемов в столице и области.
Помимо этого, в Московском регионе прогнозируют сильный ветер – порывы стихии могут достигать 15-20 метров в секунду. Автомобилистов уже попросили из-за непогоды отложить необязательные поездки или пользоваться общественным транспортом.
"Атмосфера": дождливая погода ожидает москвичей во вторник
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