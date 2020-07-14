Рекорд по осадкам может быть побит в столице в ночь на среду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице в ближайшие сутки может выпасть до 30 миллиметров осадков, говорится на портале "Метеоновости".

"Для 15 июля максимум осадков на ВДНХ составляет 28,8 миллиметра и принадлежит 1944 году. Расчеты показывают, что в ночь на 15 июля местами ожидается 25–30 миллиметров осадков, а это значит, что суточный рекорд может быть повержен", – говорится в сообщении.

В Москве во вторник, 14 июля, ожидаются ливневые дожди и грозы. Наибольший удар стихии придется на вечерний период, с 15:00 до 21:00. За это время выпадет 31 миллиметр осадков.

При этом в течение дня температура воздуха не превысит 19 градусов тепла в Москве и 20 – в Подмосковье.

В ЦОДД призвали горожан перенести поездки на автомобиле на внепиковое время из-за непогоды.

Ранее в Гидрометцентре России предупредили, что из-за дождей в период с 14 по 17 июля уровень воды в реках Москвы и Московской области может вырасти на 1-2 метра. Особенно сложной ситуация может быть в западной части Подмосковья.

