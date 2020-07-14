Москвичей призвали перенести поездки на авто из-за непогоды

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал перенести поездки на автомобиле на внепиковое время из-за непогоды. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Синоптики обещают сегодня дожди с ветром до 15-20 метров в секунду. Если так и будет, ждем вечером осложнений на дорогах, много мелких ДТП и заторы в центре и на вылетных", – сообщили в организации.

Кроме того, ЦОДД порекомендовал в случае необходимости пользоваться городским транспортом.

Как сообщалось ранее, в Москве во вторник, 14 июля, ожидаются ливневые дожди и грозы. Наибольший удар стихии придется на вечерний период, с 15:00 до 21:00. За это время выпадет 31 миллиметр осадков.

Прогнозируемые дожди могут обеспечить до трети месячной нормы по осадкам. Это означает, что в Москве и области возможны подтопления, а уровень воды в реках и иных водоемах способен существенно подняться.

При этом в течение дня температура воздуха не превысит 19 градусов тепла в Москве и 20 – в Подмосковье.

Ранее в Гидрометцентре России предупредили, что из-за дождей в период с 14 по 17 июля уровень воды в реках Москвы и Московской области может вырасти на 1-2 метра. Особенно сложной ситуация может быть в западной части Подмосковья.

