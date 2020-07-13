Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре во вторник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

МЧС распространило экстренное предупреждение о дожде, грозе и ветре с порывами до 20 метров в секунду, которые ожидаются в Москве во вторник, 14 июля.

Горожанам рекомендовали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, управляя автомобилем – соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам следует укрыться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Парковать автомобили лучше вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Также в МЧС призывают быть внимательными и осторожными, не оставлять детей без присмотра.

Температура воздуха в мегаполисе понизится до +19... +21 градуса, по области – до +17. Ветер будет дуть северный со скоростью 5-10 метров в секунду, при порывах скорость возрастет до 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня установится на отметке 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – порядка 40 процентов.

Умеренные дожди ожидаются уже во второй половине понедельника. Во вторник начнется ливень, который будет продолжаться до утра среды. В общей сложности сумма осадков за 24 часа может превысить 50 миллиметров. Это больше половины месячной нормы.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в столичный регион приходит заполярная погода. Со вторника в Москве и области ожидаются сильные дожди и понижение температуры.

Из-за грозы и усиления ветра в столичном регионе до утра среды, 15 июля, продлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение в Москве действует с 11:00 13 июля до 11:00 15 июля, в Московской области – с 10:00 13 июля до 11:00 15 июля.