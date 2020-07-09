Метеорологи предупредили об изменении климата в ближайшие пять лет

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Эксперты Всемирной метеорологической организации рассказали об изменении климата в ближайшие пять лет. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По данным метеорологов, среднегодовая температура на планете уже выше на один градус Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом. При этом последний пятилетний период был самым теплым.

"Сейчас перед нами стоят сложные задачи по достижению целей Парижского соглашения об изменении климата. Люди должны удержать глобальное повышение температуры на уровне ниже двух градусов и продолжать меры по ограничению повышения температуры еще больше – до 1,5 градуса", – заявил генсек организации Петтери Таалас.

Он при этом отметил, что прогноз не учитывает снижение выбросов в период глобальной остановки производства из-за пандемии коронавируса. По его словам, промышленный спад не сможет снизить концентрацию СО2 в атмосфере.

Ранее сообщалось, что ученые спрогнозировали ускоренное потепление на Южном полюсе. По их словам, Южный полюс за последние 30 лет нагревался в три раза быстрее, чем остальная часть Земли.

Специалисты отмечают, что потепление связано с более теплой водой тропического океана. В течение многих лет считалось, что Южный полюс остается холодным, даже когда на остальной части континента наблюдается потепление.