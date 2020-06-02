Найдено свойство почвы, которое поможет предсказать изменение климата

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Ученые из Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ и Института проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) РАН провели исследование почвы на способность удерживать углерод и предотвращать его потери с парниковыми газами после выгорания леса. Результаты исследования, которое проводилось в различных природных зонах Европейской России, опубликованы в журнале Applied Soil Ecology.

Сотрудник X-BIO ТюмГУ и ИПЭЭ РАН Антон Гончаров рассказал, что лесные пожары провоцируют выброс большого количества парниковых газов, которые повышают температуру на планете.

"Мы исследовали механизмы внутренней регуляции объема выбрасываемых парниковых газов в негоревших лесах по сравнению с теми, которые пострадали от огня. Нами был проведен большой объем работы: обследованы разные типы леса, от Мурманской тайги до сосняков и редколесий Черноморского побережья Кавказа", – пояснил Гончаров.

Ученые пришли к выводу, что в лесных экосистемах почва способна регулировать интенсивность выбросов парниковых газов.

По словам Гончарова, специалисты измерили несколько десятков химических и биологических параметров почв, запасы древесины, характеристики погоды, климата, рельефа и другие важные физико-географические показатели.

Ученые отмечают, что полученные результаты позволят более точно предсказать выбросы парниковых газов из почвы в долгосрочной перспективе после пожаров, а также повысить точность глобальных моделей изменения климата.

Член Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), лауреат Нобелевской премии Рае Квон Чунг ранее рассказал об изменении климата за последние 20 лет. По его словам, на планете стало теплее более чем на три градуса Цельсия. Он добавил, что климат меняется быстрее, чем предсказывали ученые.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление добралось до Антарктиды. Специалисты отмечали, что за последние 50 лет температура выросла на несколько градусов и под ледяным панцирем континента стали образовываться реки из талой воды.

Советник руководителя Росгидромета Валерий Мартыщенко заявлял, что толщина льда в Антарктиде на фоне глобального потепления существенно не меняется. По мнению специалиста, специфика региона отражается на толщине и плотности снежного покрова на поверхности континента.

